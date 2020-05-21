Останні кілька днів ситуація на валютному ринку вже кардинально змінилася.
Дивися повний текст Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу.
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Додано: Сер 17 чер, 2020 22:56
Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу
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Дивися повний текст Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу.
Додано: Сер 17 чер, 2020 22:56
"наибольший интерес проявляли к коротким бумагам на 105 и 161 дней " как? Неужели? А как же єкономический прыжок, миллионы рабочих мест, прогрессирующая экономика.... Нет, так нельзя, нужно дать им посмотреть выступления президента, может будут покупать долгосрочные бумаги...
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