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Міжбанк: зміна тактики
іноземців створює інтригу

Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:56

Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу

Пропонуємо до обговорення:
Останні кілька днів ситуація на валютному ринку вже кардинально змінилася.

Дивися повний текст Міжбанк: зміна тактики іноземців створює інтригу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 22:56

"наибольший интерес проявляли к коротким бумагам на 105 и 161 дней " как? Неужели? А как же єкономический прыжок, миллионы рабочих мест, прогрессирующая экономика.... Нет, так нельзя, нужно дать им посмотреть выступления президента, может будут покупать долгосрочные бумаги...
Sam17a
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