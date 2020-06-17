Viber офіційно запустив в Україні нову функцію групових відеодзвінків необмеженої тривалості за участю до 20 учасників.
Дивися повний текст Viber запустив в Україні функцію групових відеодзвінків.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:04
Viber запустив в Україні функцію групових відеодзвінків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Viber запустив в Україні функцію групових відеодзвінків.
Додано: Сер 17 чер, 2020 23:04
Поздно! Народ уже познакомился с ZOOMом. А вайбер тупо проср...кхм... упустил возможность роста. ;)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|