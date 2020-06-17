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Viber запустив в Україні
функцію групових відеодзвінків

Viber запустив в Україні функцію групових відеодзвінків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 23:04

Viber запустив в Україні функцію групових відеодзвінків

Пропонуємо до обговорення:
Viber офіційно запустив в Україні нову функцію групових відеодзвінків необмеженої тривалості за участю до 20 учасників.

Дивися повний текст Viber запустив в Україні функцію групових відеодзвінків.
R2
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Поздно! Народ уже познакомился с ZOOMом. А вайбер тупо проср...кхм... упустил возможность роста. ;)
LutsMan
 
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