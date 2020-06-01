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Україна увійшла в ТОП-5 світових виробників ріпаку в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 08:55
Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року Україна увійшла до п'ятірки світових виробників ріпаку.
Дивися повний текст Україна увійшла в ТОП-5 світових виробників ріпаку в 2019 році
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