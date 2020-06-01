RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна увійшла в ТОП-5
світових виробників ріпаку в...

Україна увійшла в ТОП-5 світових виробників ріпаку в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 08:55

Україна увійшла в ТОП-5 світових виробників ріпаку в...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року Україна увійшла до п'ятірки світових виробників ріпаку.

Дивися повний текст Україна увійшла в ТОП-5 світових виробників ріпаку в 2019 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88822
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищенням ренти на руду Україна сама себе витісняє з...
R2 » Сер 17 чер, 2020 00:46
1 271
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 00:46
al_a_shurshun
В Мінфіні розповіли, коли Україна планує відмовитися від...
R2 » Вів 16 чер, 2020 10:29
1 245
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:25
RomaI
Україна не буде розробляти вакцину від коронавірусу
R2 » Пон 01 чер, 2020 19:36
9 1287
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 чер, 2020 10:04
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.