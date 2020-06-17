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Шмигаль прогнозує, що за 10-15
років в Україні будуть...

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі для держави пріоритетом є запровадження накопичувальної системи пенсій, адже через 10-15 років вже виникнуть проблеми з пенсійними виплатами за поточною системою.

Дивися повний текст Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть проблеми з виплатами пенсій.
R2
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