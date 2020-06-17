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Шмигаль прогнозує, що за 10-15
років в Україні будуть...

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі для держави пріоритетом є запровадження накопичувальної системи пенсій, адже через 10-15 років вже виникнуть проблеми з пенсійними виплатами за поточною системою.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00

Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:51

если продолжать по локоть засовывать руки в чужой карман, то проблемы будут не только с пенсиями, а просто могут быть скоро проблемы...кхм... с руками.
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07

  Rainbow написав:Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.

Смысла нет (точнее ни чем не поможет) -- это что-то около 1% бюджета ПФ, если не путаю.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:28

Есть 13 млн оф. работающих со сред зп 11400 грн. (если верить статистике ) при налоге 32% средний пенс. должен получать 4300 грн... а шмигаль пусть лезет назад в ахметовскую шахту
l4567
 
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