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Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Наразі для держави пріоритетом є запровадження накопичувальної системи пенсій, адже через 10-15 років вже виникнуть проблеми з пенсійними виплатами за поточною системою.
Дивися повний текст Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть проблеми з виплатами пенсій
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R2
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.
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Rainbow
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:51
если продолжать по локоть засовывать руки в чужой карман, то проблемы будут не только с пенсиями, а просто могут быть скоро проблемы...кхм... с руками.
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demon0983886848
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07
Rainbow написав:
Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.
Смысла нет (точнее ни чем не поможет) -- это что-то около 1% бюджета ПФ, если не путаю.
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_hunter
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:28
Есть 13 млн оф. работающих со сред зп 11400 грн. (если верить статистике ) при налоге 32% средний пенс. должен получать 4300 грн... а шмигаль пусть лезет назад в ахметовскую шахту
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l4567
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:52
Типа сейчас проблем нет.
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p_a_l
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