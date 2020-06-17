RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шмигаль прогнозує, що за 10-15
років в Україні будуть...

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі для держави пріоритетом є запровадження накопичувальної системи пенсій, адже через 10-15 років вже виникнуть проблеми з пенсійними виплатами за поточною системою.

Дивися повний текст Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть проблеми з виплатами пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88837
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00

Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.
Rainbow
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 09:51

если продолжать по локоть засовывать руки в чужой карман, то проблемы будут не только с пенсиями, а просто могут быть скоро проблемы...кхм... с руками.
demon0983886848
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 06.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07

  Rainbow написав:Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.

Смысла нет (точнее ни чем не поможет) -- это что-то около 1% бюджета ПФ, если не путаю.
_hunter
 
Повідомлень: 2405
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:28

Есть 13 млн оф. работающих со сред зп 11400 грн. (если верить статистике ) при налоге 32% средний пенс. должен получать 4300 грн... а шмигаль пусть лезет назад в ахметовскую шахту
l4567
 
Повідомлень: 67
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:52

Типа сейчас проблем нет.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2903
З нами з: 15.02.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 585 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:17

Ага . ты вкладывай свой деньги неизвестно в какой пенсионный или инвестиционный фонд . никто гарантий ,за твои деньги ,не несет и не дает . государство ( работающие люд ) дадут тебе возможность сдохнуть с голоду и холоду .
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 637
З нами з: 22.07.11
Подякував: 228 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:18

Хтось тут розраховує на пенсію через 10 років? Я, ні.
bobo
 
Повідомлень: 230
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:35

А зараз проблем з виплати пенсій немає? Господи, де ми так накосячили що в нас ОЦЕ усе керує державою? Пенсію будуть мати ті, хто відкладе собі декілька сотень тисяч доларів. А пенсія від держави у 50 баксів, то подачка на туалетний папір. Доречі тим людям, які по - відпрацьовували по 30-35 років на державу і сплачували податки. А тепер держава не спроможна платити їм гідну пенсію якихось 10-15 років.
Sonya
 
Повідомлень: 76
З нами з: 09.12.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:10

Через 10-15 лет уже и Украины может не быть, если так дальше пойдет.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 14.12.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні можуть ускладнити реєстрацію куплених за... 1, 2
R2 » Сер 17 чер, 2020 18:41
11 840
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 16:10
Фантом
Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% -...
R2 » Чет 18 чер, 2020 15:52
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 15:52
Подолянин
Шмигаль заявив, що українська енергетика повинна... 1, 2
R2 » Сер 17 чер, 2020 19:46
14 914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 чер, 2020 15:17
vidplatavorogam

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18174)
18.06.2020 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.