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Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Пропонуємо до обговорення:
Наразі для держави пріоритетом є запровадження накопичувальної системи пенсій, адже через 10-15 років вже виникнуть проблеми з пенсійними виплатами за поточною системою.
Дивися повний текст Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть проблеми з виплатами пенсій
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R2
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:00
Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.
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Rainbow
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Додано: Чет 18 чер, 2020 09:51
если продолжать по локоть засовывать руки в чужой карман, то проблемы будут не только с пенсиями, а просто могут быть скоро проблемы...кхм... с руками.
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demon0983886848
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:07
Rainbow написав:
Приберіть спецпенсії і вихід в 40 років.
Смысла нет (точнее ни чем не поможет) -- это что-то около 1% бюджета ПФ, если не путаю.
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_hunter
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:28
Есть 13 млн оф. работающих со сред зп 11400 грн. (если верить статистике ) при налоге 32% средний пенс. должен получать 4300 грн... а шмигаль пусть лезет назад в ахметовскую шахту
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l4567
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:52
Типа сейчас проблем нет.
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p_a_l
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:17
Ага . ты вкладывай свой деньги неизвестно в какой пенсионный или инвестиционный фонд . никто гарантий ,за твои деньги ,не несет и не дает . государство ( работающие люд ) дадут тебе возможность сдохнуть с голоду и холоду .
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moldashavanin
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:18
Хтось тут розраховує на пенсію через 10 років? Я, ні.
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bobo
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:35
А зараз проблем з виплати пенсій немає? Господи, де ми так накосячили що в нас ОЦЕ усе керує державою? Пенсію будуть мати ті, хто відкладе собі декілька сотень тисяч доларів. А пенсія від держави у 50 баксів, то подачка на туалетний папір. Доречі тим людям, які по - відпрацьовували по 30-35 років на державу і сплачували податки. А тепер держава не спроможна платити їм гідну пенсію якихось 10-15 років.
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Sonya
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:10
Через 10-15 лет уже и Украины может не быть, если так дальше пойдет.
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eduard_k
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