|
|
|
Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:34
eduard_k написав:
Через 10-15 лет уже и Украины может не быть, если так дальше пойдет.
а що, в роісі вже вотки не вистачає, що ошиваєтесь ботами закордонами?
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 706
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|