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Шмигаль прогнозує, що за 10-15
років в Україні будуть...

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:27

правильно прогнозує.
бо всі працездатні повтікають за кордон.
від влади, яку самі обирають.
igorbuda52
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Повідомлень: 231
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