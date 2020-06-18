Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...

правильно прогнозує.
бо всі працездатні повтікають за кордон.
від влади, яку самі обирають.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 21:27
правильно прогнозує.
бо всі працездатні повтікають за кордон.
від влади, яку самі обирають.
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