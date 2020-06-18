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Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:14
Хотелось, чтобы проблемы с пенсией были именно у Шмыгаля, но это вряд ли.
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olegpm16
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:22
Son of Sun написав: eduard_k написав:
Через 10-15 лет уже и Украины может не быть, если так дальше пойдет.
а що, в роісі вже вотки не вистачає, що ошиваєтесь ботами закордонами?
170 млрд дефицит ПФ (украдено)...
Я так понимаю тоже Россия украла?
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svetoch-10
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:51
Интересно во что превратятся гривны из этих пенсионных фондов на отрезке 10-15 лет?
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_Mykola_
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