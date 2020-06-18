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Шмигаль прогнозує, що за 10-15
років в Україні будуть...

Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:14

Хотелось, чтобы проблемы с пенсией были именно у Шмыгаля, но это вряд ли.
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:22

  Son of Sun написав:
  eduard_k написав:Через 10-15 лет уже и Украины может не быть, если так дальше пойдет.

а що, в роісі вже вотки не вистачає, що ошиваєтесь ботами закордонами?

170 млрд дефицит ПФ (украдено)...
Я так понимаю тоже Россия украла?
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 07:51

Re: Шмигаль прогнозує, що за 10-15 років в Україні будуть...

Интересно во что превратятся гривны из этих пенсионных фондов на отрезке 10-15 лет?
_Mykola_
 
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