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Чотириногий робот Boston Dynamics Spot надійшов у продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boston Dynamics раніше неодноразово демонструвала можливості корисного застосування її чотириногого робота Spot. Ми бачили, як робот-собака використовувався для сортування пацієнтів, підозрюваних на наявність COVID-19, пас овець і займався сільським господарством.
Дивися повний текст Чотириногий робот Boston Dynamics Spot надійшов у продаж за ціною від $74500 (відео)
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:10
для всего, кроме тяжёлых работ, дроны лучше подходят.
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