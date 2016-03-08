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Чотириногий робот Boston Dynamics
Spot надійшов у продаж...

Чотириногий робот Boston Dynamics Spot надійшов у продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:10

Чотириногий робот Boston Dynamics Spot надійшов у продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Boston Dynamics раніше неодноразово демонструвала можливості корисного застосування її чотириногого робота Spot. Ми бачили, як робот-собака використовувався для сортування пацієнтів, підозрюваних на наявність COVID-19, пас овець і займався сільським господарством.

Дивися повний текст Чотириногий робот Boston Dynamics Spot надійшов у продаж за ціною від $74500 (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:10

для всего, кроме тяжёлых работ, дроны лучше подходят.
N0mad
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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