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Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів постановив Міністерству оборони та Міністерству юстиції розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що допоможуть завершити об’єкти "Укрбуду".
Дивися повний текст Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які допоможуть завершити об’єкти \"Укрбуду\"
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29
Опять за счет бюджета и по 10 квартир каждому ворюге-прокурору за наш счет? Платите налохи!
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Додано: Чет 18 чер, 2020 10:30
На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
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