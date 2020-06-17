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Шмигаль: протягом двох тижнів
Кабмін підготує угоди, які...

Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29

Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів постановив Міністерству оборони та Міністерству юстиції розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що допоможуть завершити об’єкти "Укрбуду".

Дивися повний текст Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які допоможуть завершити об’єкти \"Укрбуду\".
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29

Опять за счет бюджета и по 10 квартир каждому ворюге-прокурору за наш счет? Платите налохи!
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:30

На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
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