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Шмигаль: протягом двох тижнів
Кабмін підготує угоди, які...

Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29

Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів постановив Міністерству оборони та Міністерству юстиції розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що допоможуть завершити об’єкти "Укрбуду".

Дивися повний текст Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які допоможуть завершити об’єкти \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:43

а якщо розбити цю суму, як додаткову між усіма інвесторами та обєктами?
shlyocuk
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