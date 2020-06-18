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Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:29
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів постановив Міністерству оборони та Міністерству юстиції розробити проєкт правочину для укладання необхідних угод, що допоможуть завершити об’єкти "Укрбуду".
Дивися повний текст Шмигаль: протягом двох тижнів Кабмін підготує угоди, які допоможуть завершити об’єкти \"Укрбуду\"
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R2
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Додано: Чет 18 чер, 2020 20:43
а якщо розбити цю суму, як додаткову між усіма інвесторами та обєктами?
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shlyocuk
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