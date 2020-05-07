Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:00
Маск побудує космопорти для міжпланетних перельотів
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Дивися повний текст Маск побудує космопорти для міжпланетних перельотів.
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