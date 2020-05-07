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Маск побудує космопорти для
міжпланетних перельотів

Маск побудує космопорти для міжпланетних перельотів
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:00

Маск побудує космопорти для міжпланетних перельотів

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск повідомив, що його компанія SpaceX готова побудувати плавучі космопорти для навколоземних і космічних подорожей.

Дивися повний текст Маск побудує космопорти для міжпланетних перельотів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:00

а почему не по туннелям гипперлуп ?:)
-Segey-
 
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