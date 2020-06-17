Таку думку висловив 24 каналу економічний експерт Віктор Скаршевський.
Дивися повний текст Бізнес перейде \"в тінь\": експерт розповів про ризики впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:00
Бізнес перейде "в тінь": експерт розповів про ризики...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бізнес перейде \"в тінь\": експерт розповів про ризики впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні.
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:54
Мне до 15 летнего стажа осталось пару лет. А дальше все пойдут лесом, далеко далеко.
|