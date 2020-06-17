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Бізнес перейде "в тінь":
експерт розповів про ризики...

Бізнес перейде "в тінь": експерт розповів про ризики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:00

Бізнес перейде "в тінь": експерт розповів про ризики...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив 24 каналу економічний експерт Віктор Скаршевський.

Дивися повний текст Бізнес перейде \"в тінь\": експерт розповів про ризики впровадження другого рівня пенсійної системи в Україні.
R2
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почти единственный эксперт с которым я согласен :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:54

Мне до 15 летнего стажа осталось пару лет. А дальше все пойдут лесом, далеко далеко.
p_a_l
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