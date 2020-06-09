Про це сказав нардеп "Голоси" Володимир Цабаль.
Дивися повний текст У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з COVID-фонду.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:25
У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з COVID-фонду.
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