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У Раді не підтримали виділення
МВС 2,7 мільярда з...

У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:25

У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав нардеп "Голоси" Володимир Цабаль.

Дивися повний текст У Раді не підтримали виділення МВС 2,7 мільярда з COVID-фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:25

Поддерживаю ВР в этом вопросе.
Хоть одна приятная новость.
blueiceua
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