RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заборгованість Фонду
гарантування сягає 114 млрд грн

Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:32

Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізосіб має повернути 113,8 млн грн боргових зобов’язань з урахуванням відсотків.

Дивися повний текст Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88829
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:32

Государство казино рулетка , опрокидывает народ , по сей день жду 4ю очередь Дельта банка ! Все воруют выводят капитал , но государство ничего не видет делает вид , А потом начинает реструкторизацию но денег нет клоуны
macho070707
Аватар користувача
 
Повідомлень: 142
З нами з: 19.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ФГВФО розвіяв міфи щодо гарантування вкладів
R2 » Нед 14 чер, 2020 20:49
1 436
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 20:49
Вячеслав1111
Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування...
R2 » П'ят 12 чер, 2020 09:45
3 557
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 чер, 2020 13:44
greenozon
Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу...
R2 » П'ят 12 чер, 2020 15:30
1 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 15:31
lov2108

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1537)
18.06.2020 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.