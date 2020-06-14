Фонд гарантування вкладів фізосіб має повернути 113,8 млн грн боргових зобов’язань з урахуванням відсотків.
Дивися повний текст Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 11:32
Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість Фонду гарантування сягає 114 млрд грн.
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:32
Государство казино рулетка , опрокидывает народ , по сей день жду 4ю очередь Дельта банка ! Все воруют выводят капитал , но государство ничего не видет делает вид , А потом начинает реструкторизацию но денег нет клоуны
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