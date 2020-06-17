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У Міжнародній організації
права назвали ризики...

У Міжнародній організації права назвали ризики...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17

У Міжнародній організації права назвали ризики...

Пропонуємо до обговорення:
Досвід інших країн показує, що користь від цієї реформи має хіба що фінансовий сектор.

Дивися повний текст У Міжнародній організації права назвали ризики впровадження накопичувальних пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17

>В результате украинцы смогут отдавать в 2 раза больше денег, а взамен не получать ничего.
anonymous265
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