Досвід інших країн показує, що користь від цієї реформи має хіба що фінансовий сектор.
Дивися повний текст У Міжнародній організації права назвали ризики впровадження накопичувальних пенсій.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17
У Міжнародній організації права назвали ризики...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Міжнародній організації права назвали ризики впровадження накопичувальних пенсій.
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:17
>В результате украинцы смогут отдавать в 2 раза больше денег, а взамен не получать ничего.
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