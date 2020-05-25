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IKEA поверне кризову допомогу 9 країнам - не знадобилася
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
Дивися повний текст IKEA поверне кризову допомогу 9 країнам - не знадобилася
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:41
Десь в Україні луснула парочка шаблонів у місцевих "еліт"
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yama