Про це йдеться в оприлюдненому ОПЕК економічному звіті за червень.
Дивися повний текст Нинішнє світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:45
Нинішнє світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нинішнє світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК.
Додано: Чет 18 чер, 2020 12:45
Заголовок отличный, "Отрицательный РОСТ".
Почти как кислый мёд или соленый сахар.
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