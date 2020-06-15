RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нинішнє світове економічне
зростання буде негативним - ОПЕК

Нинішнє світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:45

Нинішнє світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оприлюдненому ОПЕК економічному звіті за червень.

Дивися повний текст Нинішнє світове економічне зростання буде негативним - ОПЕК.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:45

Заголовок отличный, "Отрицательный РОСТ".
Почти как кислый мёд или соленый сахар.
amorroma_amorroma
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 11.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" розповіли, хто найперше буде змінювати... 1, 2
R2 » Пон 15 чер, 2020 00:36
14 899
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 10:01
_hunter
В уряді назвали умову зростання економіки в четвертому...
R2 » Сер 17 чер, 2020 08:05
1 110
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 08:05
ztbbig
В Україні платних доріг не буде - Укравтодор
R2 » Пон 15 чер, 2020 09:36
9 788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 09:10
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86877)
18.06.2020 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.