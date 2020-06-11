Про це на брифінгу 18 червня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Дивися повний текст Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити вже з 22 червня.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 12:52
Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити вже з 22 червня.
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:50
Не нужно было Киев открывать, Киев - 10% населения страны, эпицентр вируса.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:45
Re: Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити..
Все это мелочи - главное мова.
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