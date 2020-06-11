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Жорсткий карантин в деяких
областях можуть запровадити...

Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 12:52

Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу 18 червня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Дивися повний текст Жорсткий карантин в деяких областях можуть запровадити вже з 22 червня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:50

Не нужно было Киев открывать, Киев - 10% населения страны, эпицентр вируса.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:18

что это даст ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:24

  Rainbow написав:Не нужно было Киев открывать, Киев - 10% населения страны, эпицентр вируса.

Киев? Или границы на Паску?
Рагули приехали, без прохождения карантина заразили всех и опять на плантации требуют пропустить.
При чем тут Киев?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:54

А голода Ляшко не боится вследствие карантина?А зря...
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:36

  Rainbow написав:Не нужно было Киев открывать, Киев - 10% населения страны, эпицентр вируса.


Открыли Киев, а в счёте ведут рагули. Самая малочисленная область имеет самое большое число подтвержденных случаев
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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