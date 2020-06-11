RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд схвалив рішення про
"карантинні" доплати митникам

Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06

Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів повернув митникам спецзвання та схвалив рішення про доплати до 50% заробітної плати працівникам Державної митної служби України на митних постах на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Дивися повний текст Уряд схвалив рішення про \"карантинні\" доплати митникам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88834
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06

А чим митники такі особливі і за які гроші бенкет???
Українець
 
Повідомлень: 39
З нами з: 19.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19

  Українець написав:А чим митники такі особливі і за які гроші бенкет???

Тем же, чем и врачи: на постоянной основе контактируют с потенциальными носителями.
_hunter
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20

R2
Интересно, что например даже почтальонам, разносящим пенсии старикам и "письма счастья" о нарушении ПДД из полиции, доплаты не предусмотрены :twisted: .
С такими решениями "карантин" будет длится вечно :cry: :cry:
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та...
R2 » Чет 11 чер, 2020 16:01
2 627
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 20:23
amorroma_amorroma
Уряд очікує більш помірного падіння економіки України,...
R2 » Чет 11 чер, 2020 13:30
3 449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 09:43
hazanovich_alexey
Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого"...
R2 » Сер 10 чер, 2020 18:00
5 611
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:38
lauder7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86877)
18.06.2020 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.