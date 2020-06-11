|
|
|
Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів повернув митникам спецзвання та схвалив рішення про доплати до 50% заробітної плати працівникам Державної митної служби України на митних постах на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.
Дивися повний текст Уряд схвалив рішення про \"карантинні\" доплати митникам
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88847
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06
А чим митники такі особливі і за які гроші бенкет???
-
Українець
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 19.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19
Українець написав:А чим митники такі особливі
і за які гроші бенкет???
Тем же, чем и врачи: на постоянной основе контактируют с потенциальными носителями.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:35
Масочки раздайте, а недовольных на выход.
А в таком виде это взятка от государства.
-
amorroma_amorroma
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:36
TUR написав:R2
Интересно, что например даже почтальонам, разносящим пенсии старикам и "письма счастья" о нарушении ПДД из полиции, доплаты не предусмотрены
.
С такими решениями "карантин" будет длится вечно
Так письма просто по ящикам раскладываются, вроде. И пенсии в городах разве еще разносят? -- но даже если разносят -- там время "контакта" пара минут максимум -- не настолько опасно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|