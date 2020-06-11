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Уряд схвалив рішення про
"карантинні" доплати митникам

Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06

Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів повернув митникам спецзвання та схвалив рішення про доплати до 50% заробітної плати працівникам Державної митної служби України на митних постах на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Дивися повний текст Уряд схвалив рішення про \"карантинні\" доплати митникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06

А чим митники такі особливі і за які гроші бенкет???
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19

  Українець написав:А чим митники такі особливі і за які гроші бенкет???

Тем же, чем и врачи: на постоянной основе контактируют с потенциальными носителями.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:20

R2
Интересно, что например даже почтальонам, разносящим пенсии старикам и "письма счастья" о нарушении ПДД из полиции, доплаты не предусмотрены :twisted: .
С такими решениями "карантин" будет длится вечно :cry: :cry:
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:35

Масочки раздайте, а недовольных на выход.
А в таком виде это взятка от государства.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:36

  TUR написав:R2
Интересно, что например даже почтальонам, разносящим пенсии старикам и "письма счастья" о нарушении ПДД из полиции, доплаты не предусмотрены :twisted: .
С такими решениями "карантин" будет длится вечно :cry: :cry:

Так письма просто по ящикам раскладываются, вроде. И пенсии в городах разве еще разносят? -- но даже если разносят -- там время "контакта" пара минут максимум -- не настолько опасно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:34

Государство решило поддержать самых нищих?)))
Медикам доплаты из расчета часов работы с ковидными пациентами. Таможенникам вне зависимости от всего +50% в месяц. Полный зебилизм.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:59

Re: Уряд схвалив рішення про

  _hunter написав:Так письма просто по ящикам раскладываются, вроде. И пенсии в городах разве еще разносят? -- но даже если разносят -- там время "контакта" пара минут максимум -- не настолько опасно.


Как далеки Вы от реальности...
1. Эти письма "рекомендованные" за них надо лично расписываться.
2. В городах - не знаю, а в Киеве - "аж гай шумить" :) И думаю на каждого пенсионера уходит минимум мин 10-15 (проверить паспорт, пересчитать вручную сначала почтальону, потом пенсионеру, расписаться и т.д.)
А учитывая, что посетители таможни в корне отличаются по группе риска от пенсионеров 70+ = "не настолько опасно" - просто вызывает умиление от Вашей любви защищать власть
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:00

Ахахах....они и так зарплату получают чисто "на кофе" ))).
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:24

  lov2108 написав:Ахахах....они и так зарплату получают чисто "на кофе" ))).


Больше скажу:если их совсем лишить зарплаты,они будут согласны еще приплачивать с карманА чтобы их только не выгнали с "рабочих" мест.
limo
 
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