|
|
|
Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів повернув митникам спецзвання та схвалив рішення про доплати до 50% заробітної плати працівникам Державної митної служби України на митних постах на період карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.
Дивися повний текст Уряд схвалив рішення про \"карантинні\" доплати митникам
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88851
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:06
А чим митники такі особливі і за які гроші бенкет???
-
Українець
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 19.01.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:19
Українець написав:А чим митники такі особливі
і за які гроші бенкет???
Тем же, чем и врачи: на постоянной основе контактируют с потенциальными носителями.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2411
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:35
Масочки раздайте, а недовольных на выход.
А в таком виде это взятка от государства.
-
amorroma_amorroma
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:36
TUR написав:R2
Интересно, что например даже почтальонам, разносящим пенсии старикам и "письма счастья" о нарушении ПДД из полиции, доплаты не предусмотрены
.
С такими решениями "карантин" будет длится вечно
Так письма просто по ящикам раскладываются, вроде. И пенсии в городах разве еще разносят? -- но даже если разносят -- там время "контакта" пара минут максимум -- не настолько опасно.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2411
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:34
Государство решило поддержать самых нищих?)))
Медикам доплаты из расчета часов работы с ковидными пациентами. Таможенникам вне зависимости от всего +50% в месяц. Полный зебилизм.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9683
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 2576 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:59
_hunter написав:
Так письма просто по ящикам раскладываются, вроде. И пенсии в городах разве еще разносят? -- но даже если разносят -- там время "контакта" пара минут максимум -- не настолько опасно.
Как далеки Вы от реальности...
1. Эти письма "рекомендованные" за них надо лично расписываться.
2. В городах - не знаю, а в Киеве - "аж гай шумить"
И думаю на каждого пенсионера уходит минимум мин 10-15 (проверить паспорт, пересчитать вручную сначала почтальону, потом пенсионеру, расписаться и т.д.)
А учитывая, что посетители таможни в корне отличаются по группе риска от пенсионеров 70+ = "не настолько опасно" - просто вызывает умиление от Вашей любви защищать власть
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:00
Ахахах....они и так зарплату получают чисто "на кофе" ))).
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 2096
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:24
lov2108 написав:
Ахахах....они и так зарплату получают чисто "на кофе" ))).
Больше скажу:если их совсем лишить зарплаты,они будут согласны еще приплачивать с карманА чтобы их только не выгнали с "рабочих" мест.
-
limo
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 03.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|