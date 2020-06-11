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Уряд схвалив рішення про
"карантинні" доплати митникам

Уряд схвалив рішення про "карантинні" доплати митникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:36

  TUR написав:
  _hunter написав:Так письма просто по ящикам раскладываются, вроде. И пенсии в городах разве еще разносят? -- но даже если разносят -- там время "контакта" пара минут максимум -- не настолько опасно.


Как далеки Вы от реальности...
1. Эти письма "рекомендованные" за них надо лично расписываться.
2. В городах - не знаю, а в Киеве - "аж гай шумить" :) И думаю на каждого пенсионера уходит минимум мин 10-15 (проверить паспорт, пересчитать вручную сначала почтальону, потом пенсионеру, расписаться и т.д.)
А учитывая, что посетители таможни в корне отличаются по группе риска от пенсионеров 70+ = "не настолько опасно" - просто вызывает умиление от Вашей любви защищать власть

1. В таком случае их никто не носит -- в ящик кладут уведомление, забирать -- в отделении. -- вообще никаких проблем.
2. Пока больше 5-ти минут не получается, но то уже ладно.
Этот пассаж тут к чему? -- принадлежность к группе риска обозначает, что пенсионеры повешынные риски несут.
_hunter
 
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