Уряд схвалив рішення про

TUR написав:
Как далеки Вы от реальности...
1. Эти письма "рекомендованные" за них надо лично расписываться.
2. В городах - не знаю, а в Киеве - "аж гай шумить" И думаю на каждого пенсионера уходит минимум мин 10-15 (проверить паспорт, пересчитать вручную сначала почтальону, потом пенсионеру, расписаться и т.д.)
А учитывая, что посетители таможни в корне отличаются по группе риска от пенсионеров 70+ = "не настолько опасно" - просто вызывает умиление от Вашей любви защищать власть
1. В таком случае их никто не носит -- в ящик кладут уведомление, забирать -- в отделении. -- вообще никаких проблем.
2. Пока больше 5-ти минут не получается, но то уже ладно.
Этот пассаж тут к чему? -- принадлежность к группе риска обозначает, что пенсионеры повешынные риски несут.