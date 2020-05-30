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За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише КП "Київський метрополітен".
Дивися повний текст За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17 тис. грн
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