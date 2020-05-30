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За проїзд в метро без маски
пасажира оштрафують на 17...

За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 13:28

За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише КП "Київський метрополітен".

Дивися повний текст За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:10

І правильно зроблять, у нас на роботі в одному з департаментів захворіли 20+ чоловік.
У знайомих теж є випадки.
БОТи в інтернетах кричать, що це змова і вірусу нема, хто хоче переконатись, що вірус є, то підіть поспілкуйтесь в Олександрівську лікарню з такими хворими.
Rainbow
 
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