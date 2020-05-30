Про це пише КП "Київський метрополітен".
Дивися повний текст За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17 тис. грн.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:28
За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17 тис. грн.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:10
І правильно зроблять, у нас на роботі в одному з департаментів захворіли 20+ чоловік.
У знайомих теж є випадки.
БОТи в інтернетах кричать, що це змова і вірусу нема, хто хоче переконатись, що вірус є, то підіть поспілкуйтесь в Олександрівську лікарню з такими хворими.
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