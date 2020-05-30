За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...

Додано: Чет 18 чер, 2020 18:59

Rainbow, Боты - это те овощи, что верят в «пандемию». Много ваших знакомых умерло от этой страшной болезни? Вот именно, никто.

Тесты эти до одного места. Если тест положительный - это не значит, что вирус есть. И наоборот. А вот от преступного лечения страшными антибиотиками, действительно, могут умирать люди, возле которых барановирус и рядом не стоял.

А сколько окочурилось от ИВЛ? Именно от ИВЛ. А ведь люди могли бы жить.

А цифры заболеваемости и смертности нарисовать - не вагоны разгружать.

До чего же люди тупые и легковерные.

Обидно, что никто не ответит за эту преступную пандемию лжи, в которой задействованы очень много сторон. И у каждой - своя выгода.

Бараны даже не понимают, что мы все в шаге от рабовладельческого строя. Нам уже нагло приказывают и наказывают. Противно просто от человеческой слепоты и трусости.