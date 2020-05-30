Про це пише КП "Київський метрополітен".
Дивися повний текст За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17 тис. грн.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 13:28
За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17 тис. грн.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:10
І правильно зроблять, у нас на роботі в одному з департаментів захворіли 20+ чоловік.
У знайомих теж є випадки.
БОТи в інтернетах кричать, що це змова і вірусу нема, хто хоче переконатись, що вірус є, то підіть поспілкуйтесь в Олександрівську лікарню з такими хворими.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:18
Вопросы к принимающим эти требования.
1. Я позавчера возле метро Левобережная зашел в круглосуточную аптеку купить маску, на меня посмотрели как на идиота с фразой МАСОК НЕТ....вопрос, почему их нет???
2. Когда прекратится этот грабеж простых людей с масками, цена которых копейки, а продают, кто на что гаразд???
После этого требуйте
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:53
2. Если цена на готовую маску неподъемная -- ее всегда можно сделать самому.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:51
я так думаю если человек хоть раз болел коронавирусом то тест на ковид19 будет положительный. если у человека аллергия и насморк и он сдает тест и он у него положительный это считается что он болен ковид19 или нет?
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:21
Вы путаете с реакцией Манту.
Хотя и Манту можно обхитрить приняв противоаллергическое.
Зе-Чмо
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:53
Имхо, маска на подбородке никак не штрафуется. Наличие маски на лице формально есть, а за "неправильное ношение" штрафа нет. Постанова по-дебильному написана, позволяет ношение хоть на затылке
Додано: Чет 18 чер, 2020 22:34
100%
Одно дело выписать постанову о штрафе, другое дело когда суд реально присудит за такое штраф.
Достаточно уметь читать, дабы в интернете прочитать пару-тройку обгрунтувань судов, когда подобные штрафы были скасовані, чтобы ничего не платить за подобный бред.
Первый, кто должен был давно уже получить штраф - это сам Шмыгаль со-товарищи, которые своевременно не обеспечили население и медиков средствами защиты, во исполнение соответствующего закона.
А вот потом, поговорить можно про остальных и штрафы.
Шли в Европу.
Где то там и оказались. Только на польско-португальском суржике. Вжевжопе.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:32
Пусть хоть так носить начнут. Рано или поздно поймут, как правильно нужно -- шнурки дети тоже не сразу завязывать начинают...
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