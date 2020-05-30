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За проїзд в метро без маски
пасажира оштрафують на 17...

За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:23

  sergey-2020 написав:Вопросы к принимающим эти требования.

1. Я позавчера возле метро Левобережная зашел в круглосуточную аптеку купить маску, на меня посмотрели как на идиота с фразой МАСОК НЕТ....вопрос, почему их нет???

2. Когда прекратится этот грабеж простых людей с масками, цена которых копейки, а продают, кто на что гаразд???

После этого требуйте

У власти гопники, что ж вы хотите. Кормите крадуцкого.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:47

  svk_neo написав:С какого перепугу Шмыгаль и Зе решили, что у них есть право принуждать граждан носить маски? Сезонный грипп несомненно эпидемичен. Но, согласно Закону, каждый украинец сам выбирает как ему жить и от чего умирать. Кто боится заразиться просто не ходит в метро. Через глаза вирус намного эффективнее заражает, маски дались кэрманычам чтобы синдром вахтера проявить, и только.

Второе -- несомненно, но с первым -- мимо: заражать "вильнолюд" никого права не имеет.

>>> Через глаза вирус намного эффективнее заражает
откуда дровишки?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 11:53

_hunter , заражают заразные, изоляцией которых которых государство как раз обязано заниматься, но, судя по показателям, не занимается. А "вильнолюд" на улицах трогать не смейте, см. Закон. Кстати, про маски откуда дровишки?
svk_neo
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