За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...
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svk_neo написав:С какого перепугу Шмыгаль и Зе решили, что у них есть право принуждать граждан носить маски? Сезонный грипп несомненно эпидемичен. Но, согласно Закону, каждый украинец сам выбирает как ему жить и от чего умирать. Кто боится заразиться просто не ходит в метро. Через глаза вирус намного эффективнее заражает, маски дались кэрманычам чтобы синдром вахтера проявить, и только.
Второе -- несомненно, но с первым -- мимо: заражать "вильнолюд" никого права не имеет.
>>> Через глаза вирус намного эффективнее заражает откуда дровишки?
_hunter , заражают заразные, изоляцией которых которых государство как раз обязано заниматься, но, судя по показателям, не занимается. А "вильнолюд" на улицах трогать не смейте, см. Закон. Кстати, про маски откуда дровишки?
svk_neo написав:С какого перепугу Шмыгаль и Зе решили, что у них есть право принуждать граждан носить маски? Сезонный грипп несомненно эпидемичен. Но, согласно Закону, каждый украинец сам выбирает как ему жить и от чего умирать. Кто боится заразиться просто не ходит в метро. Через глаза вирус намного эффективнее заражает, маски дались кэрманычам чтобы синдром вахтера проявить, и только.
Мне абсолютно похрену, как Вы будете жить, и когда и от чего сдохнете.
Если бы дело касалось только Вас, и никого другого, то у Вас было бы полное право ходить без маски, перебегать дорогу на красный свет, или прыгать вниз головой с двадцатого этажа.
Но во всех перечисленных случаях Вы не только рикуете сами, но и подвергаете опасности окружающих, которые, в массе своей, предпочитают жить.
Маска слабо защищает Вас самого; намного лучше она оберегает от Вас окружающих. И эти окружающие вполне вправе потребовать от Вас безопасного для них поведения -- или, если это противоречит Вашему миропониманию, пройти от них по направлению к херу или стойке уплаты штрафов.
svk_neo написав:_hunter , заражают заразные, изоляцией которых которых государство как раз обязано заниматься, но, судя по показателям, не занимается. А "вильнолюд" на улицах трогать не смейте, см. Закон. Кстати, про маски откуда дровишки?