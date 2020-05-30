За проїзд в метро без маски пасажира оштрафують на 17...

Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:06

svk_neo написав: С какого перепугу Шмыгаль и Зе решили, что у них есть право принуждать граждан носить маски? Сезонный грипп несомненно эпидемичен. Но, согласно Закону, каждый украинец сам выбирает как ему жить и от чего умирать. Кто боится заразиться просто не ходит в метро. Через глаза вирус намного эффективнее заражает, маски дались кэрманычам чтобы синдром вахтера проявить, и только. С какого перепугу Шмыгаль и Зе решили, что у них есть право принуждать граждан носить маски? Сезонный грипп несомненно эпидемичен. Но, согласно Закону, каждый украинец сам выбираети от чего умирать. Кто боится заразиться просто не ходит в метро. Через глаза вирус намного эффективнее заражает, маски дались кэрманычам чтобы синдром вахтера проявить, и только.

Мне абсолютно похрену, как Вы будете жить, и когда и от чего сдохнете.Если бы дело касалось только Вас, и никого другого, то у Вас было бы полное право ходить без маски, перебегать дорогу на красный свет, или прыгать вниз головой с двадцатого этажа.Но во всех перечисленных случаях Вы не только рикуете сами, но и подвергаете опасности окружающих, которые, в массе своей, предпочитают жить.Маска слабо защищает Вас самого; намного лучше она оберегает от Вас окружающих. И эти окружающие вполне вправе потребовать от Вас безопасного для них поведения -- или, если это противоречит Вашему миропониманию, пройти от них по направлению к херу или стойке уплаты штрафов.