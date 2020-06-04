Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха
Дивися повний текст Меморандум з МВФ унеможливлює програму діяльності Кабміну - голова комітету Ради.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 14:22
Меморандум з МВФ унеможливлює програму діяльності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Меморандум з МВФ унеможливлює програму діяльності Кабміну - голова комітету Ради.
Додано: Чет 18 чер, 2020 14:22
Примитивный выборочный подход к требованиям МВФ.Когда нужно "сверх" поднять тарифы на газ,увеличить пенсионный возраст и возложить на плечи народа финансовые просчеты чиновников,тогда меморандум устраивает.
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