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Меморандум з МВФ унеможливлює
програму діяльності...

Меморандум з МВФ унеможливлює програму діяльності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:22

Меморандум з МВФ унеможливлює програму діяльності...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха

Дивися повний текст Меморандум з МВФ унеможливлює програму діяльності Кабміну - голова комітету Ради.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 14:22

Примитивный выборочный подход к требованиям МВФ.Когда нужно "сверх" поднять тарифы на газ,увеличить пенсионный возраст и возложить на плечи народа финансовые просчеты чиновников,тогда меморандум устраивает.
sena_2008atp
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