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Кількість безробітних в Україні
за рік зросла на 76% -...

Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:52

Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Державній службі зайнятості у відповідь на інформаційний запит УНН.

Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% - служба зайнятості.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 15:52

Что и 500 000 новых рабочих мест которые обещал чинуша от Слуги Народа не спасли ситуацию? Это все "проклятый барыга" виноват. Ну точно.
Подолянин
 
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