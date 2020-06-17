Про це повідомили в Державній службі зайнятості у відповідь на інформаційний запит УНН.
Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% - служба зайнятості.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 15:52
Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість безробітних в Україні за рік зросла на 76% - служба зайнятості.
Додано: Чет 18 чер, 2020 15:52
Что и 500 000 новых рабочих мест которые обещал чинуша от Слуги Народа не спасли ситуацию? Это все "проклятый барыга" виноват. Ну точно.
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