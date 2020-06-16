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У Мінфіні вважають, що в червні
зупинилося падіння економіки

У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:25

У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння економіки

Пропонуємо до обговорення:
За попередніми оцінками Міністерства фінансів, падіння економіки, яке спостерігалося в Україні в квітні-травні, в червні зупинилося.

Дивися повний текст У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:25

Нехілі зазорчики. "Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%". Могли б краще написати буде п...ц.
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 16:32

Re: У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння еконо

Может на картах еще разложат.
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