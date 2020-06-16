За попередніми оцінками Міністерства фінансів, падіння економіки, яке спостерігалося в Україні в квітні-травні, в червні зупинилося.
Дивися повний текст У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння економіки.
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Додано: Чет 18 чер, 2020 16:25
У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння економіки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння економіки.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:25
Нехілі зазорчики. "Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%". Могли б краще написати буде п...ц.
Додано: Чет 18 чер, 2020 16:32
Re: У Мінфіні вважають, що в червні зупинилося падіння еконо
Может на картах еще разложат.
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