Для України цей сервіс новий, але він вже давно користується популярністю в 60 країнах світу.
Дивися повний текст Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс ПриватБанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:41
Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс ПриватБанку.
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:43
R2
Эта услуга не новая. Монобанк год назад запустил возможность снятия наличных на кассе заправок ВОГ
Зараз переглядають цей форум: yama і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|