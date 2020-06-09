Для України цей сервіс новий, але він вже давно користується популярністю в 60 країнах світу.
Дивися повний текст Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс ПриватБанку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:41
Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс ПриватБанку.
Додано: Чет 18 чер, 2020 18:43
R2
Эта услуга не новая. Монобанк год назад запустил возможность снятия наличных на кассе заправок ВОГ
Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59
Re: Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
. Бессмысленно .... Мне надо 1000 грн допустим , а я хочу купить мороженное за 15 грн.
Додано: Чет 18 чер, 2020 20:27
yama, а теперь от наличия такой выгодной возможности снятия будешь хотеть купить мороженое за 1000 грн Как там в анекдоте:
- А я опять хочу в Париж...
- Уже был?
- Уже хотел.
Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59
«більшість покупок будуть здійснюватися, щоб зняти готівку» - явна дурниця. Хіба щоб зняти ₴1000 нормальна людина захоче витрачати ще тисячу зверху? Хоча, певна річ, кількість покупок може незначно зрости.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|