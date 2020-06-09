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Готівка на касі: кому і чим
корисний новий сервіс...

Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:41

Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...

Пропонуємо до обговорення:
Для України цей сервіс новий, але він вже давно користується популярністю в 60 країнах світу.

Дивися повний текст Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс ПриватБанку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 18:43

R2
Эта услуга не новая. Монобанк год назад запустил возможность снятия наличных на кассе заправок ВОГ
https://t.me/OGoMono/225
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 19:59

Re: Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...

Сумма наличных на кассе, которую вы сможете снять, не может превышать сумму покупки
. Бессмысленно .... Мне надо 1000 грн допустим , а я хочу купить мороженное за 15 грн.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 20:27

yama, а теперь от наличия такой выгодной возможности снятия будешь хотеть купить мороженое за 1000 грн ;) Как там в анекдоте:
- А я опять хочу в Париж...
- Уже был?
- Уже хотел.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59

«більшість покупок будуть здійснюватися, щоб зняти готівку» - явна дурниця. Хіба щоб зняти ₴1000 нормальна людина захоче витрачати ще тисячу зверху? Хоча, певна річ, кількість покупок може незначно зрости.
augur
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 21:59

Плюс ко времени обслуживания на кассе,кассиру больше времени уделить клиенту. Плюс ко времени ожидания в очереди. Банку плюс к комиссии за снятие не в родном банкомате. Плюс к репутации магазина минус к сервис левелу.
asiapoliyan
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 22:38

Зараз сходиш в атб, і 300 немає, якщо десь там Олді Ашан і тд, то це супер зручно
andrew_harashenko
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 23:05

Вообще не понимаю зачем эта наличка нужна, цифровая эра вокруг, все покупки оплачиваю с помощью телефона, это очень удобно, быстро и практично.
saxar12
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