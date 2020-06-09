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Готівка на касі: кому і чим
корисний новий сервіс...

Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:47

  _Mykola_ написав:
  avk написав:Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.

Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:26

  avk написав:
  _Mykola_ написав:
  avk написав:Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.

Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.

Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили. :roll:
И, это вполне соответствует публичному договору с сайта банка.
Вы ж его полностью читали и понимаете риски и ответственность которую на Вас переложил банк? :lol:
_Mykola_
 
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