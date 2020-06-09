Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:47
Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:26
Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили.
И, это вполне соответствует публичному договору с сайта банка.
Вы ж его полностью читали и понимаете риски и ответственность которую на Вас переложил банк?
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