|
|
|
Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:47
_Mykola_ написав: avk написав:
Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.
Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!
Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 792
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 52 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:26
avk написав: _Mykola_ написав: avk написав:
Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.
Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!
Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили.
И, это вполне соответствует публичному договору с сайта банка.
Вы ж его полностью читали и понимаете риски и ответственность которую на Вас переложил банк?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 3786
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 534 раз.
- Подякували: 505 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:22
_Mykola_ написав:
Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили.
Подтверждаю. Это действительно так.
Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2908
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|