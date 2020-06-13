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Готівка на касі: кому і чим
корисний новий сервіс...

Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:47

  _Mykola_ написав:
  avk написав:Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.

Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:26

  avk написав:
  _Mykola_ написав:
  avk написав:Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.

Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.

Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили. :roll:
И, это вполне соответствует публичному договору с сайта банка.
Вы ж его полностью читали и понимаете риски и ответственность которую на Вас переложил банк? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:22

  _Mykola_ написав:Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили. :roll:

Подтверждаю. Это действительно так.
Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:26

Re: Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...

  p_a_l написав:Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.

Рекомендую использовать только пэйпасс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:30

  saxar12 написав:Вообще не понимаю зачем эта наличка нужна, цифровая эра вокруг, все покупки оплачиваю с помощью телефона, это очень удобно, быстро и практично.

Нет, дорогие, на безнал нельзя переходить. ВСЕГДА должен быть эквивалент, который можно потрогать своими руками. Всё, что можно держать в руках, не смогут украсть в интернете, кто бы это не мог быть. Технологии - технологиями, а наличка - наличкой
alexis_91
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:58

alexis_91, и изготовлена наличка должна быть из серебра/золота, а не из этих новомодных бумажек, которые ничего не стоят.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:46

  moveton написав:alexis_91, и изготовлена наличка должна быть из серебра/золота, а не из этих новомодных бумажек, которые ничего не стоят.

Дурь..наличка сша принимается с 27 года и она вся нумизматической ценгости-выше номинала.это расписки.. ирасписка конфедерации будет стоит много номинала..
а серебро и зололтк в не истори и чеканки не имеют смысл..
а вообщето готивка-хороше дело...
limo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:47

  Vlad442 написав:
  p_a_l написав:Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.

Рекомендую использовать только пэйпасс.

Использование только пайпасса от "засветки" свв2 не спасет. Или замазать или пользоваться картами с динамический свв2
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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  #<12
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