Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
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Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:47
Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:26
Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили.
И, это вполне соответствует публичному договору с сайта банка.
Вы ж его полностью читали и понимаете риски и ответственность которую на Вас переложил банк?
Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:22
Подтверждаю. Это действительно так.
Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.
Зе-Чмо
Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:26
Re: Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:30
Нет, дорогие, на безнал нельзя переходить. ВСЕГДА должен быть эквивалент, который можно потрогать своими руками. Всё, что можно держать в руках, не смогут украсть в интернете, кто бы это не мог быть. Технологии - технологиями, а наличка - наличкой
Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:58
alexis_91, и изготовлена наличка должна быть из серебра/золота, а не из этих новомодных бумажек, которые ничего не стоят.
Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:46
Дурь..наличка сша принимается с 27 года и она вся нумизматической ценгости-выше номинала.это расписки.. ирасписка конфедерации будет стоит много номинала..
а серебро и зололтк в не истори и чеканки не имеют смысл..
а вообщето готивка-хороше дело...
Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:47
Использование только пайпасса от "засветки" свв2 не спасет. Или замазать или пользоваться картами с динамический свв2
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:18
limo, согласен, у денег в виде чистой информации никаких шансов через 500 лет получить историческую ценность. Но для тех, кто так далеко планирует доходность своего имущества, ещё есть чего собирать. Магазинные чеки, например. Учитывая, что термопечать выгорает довольно быстро, уже десятилетний чек с сохранившимся текстом - это редкость.
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