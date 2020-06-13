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Готівка на касі: кому і чим
корисний новий сервіс...

Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 08:47

  _Mykola_ написав:
  avk написав:Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.

Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 09:26

  avk написав:
  _Mykola_ написав:
  avk написав:Когда предлагается бессмысленный сервис, сразу пытаешься сообразить, как тебя хотят поиметь. В данном случае поиметь могут в магазине, проведя две операции: снятие наличных и оплата ими же покупки.

Вывод - карты привата-небезопасные карты для клиента. Закрывать!

Нет необходимости закрывать. Лично я уменьшу до нуля лимит снятия наличных с карты, с которой хожу в магазины.

Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили. :roll:
И, это вполне соответствует публичному договору с сайта банка.
Вы ж его полностью читали и понимаете риски и ответственность которую на Вас переложил банк? :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 10:22

  _Mykola_ написав:Вы то можете установить, но контролировать установлнный лимит прийдется все-равно.
Приват особо не заморачивается настройками клиентов, и Вы случайно с можете обнаружить лимит несколько отличный от того который Вы установили. :roll:

Подтверждаю. Это действительно так.
Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 12:26

Re: Готівка на касі: кому і чим корисний новий сервіс...

  p_a_l написав:Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.

Рекомендую использовать только пэйпасс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:30

  saxar12 написав:Вообще не понимаю зачем эта наличка нужна, цифровая эра вокруг, все покупки оплачиваю с помощью телефона, это очень удобно, быстро и практично.

Нет, дорогие, на безнал нельзя переходить. ВСЕГДА должен быть эквивалент, который можно потрогать своими руками. Всё, что можно держать в руках, не смогут украсть в интернете, кто бы это не мог быть. Технологии - технологиями, а наличка - наличкой
alexis_91
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:58

alexis_91, и изготовлена наличка должна быть из серебра/золота, а не из этих новомодных бумажек, которые ничего не стоят.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 17:46

  moveton написав:alexis_91, и изготовлена наличка должна быть из серебра/золота, а не из этих новомодных бумажек, которые ничего не стоят.

Дурь..наличка сша принимается с 27 года и она вся нумизматической ценгости-выше номинала.это расписки.. ирасписка конфедерации будет стоит много номинала..
а серебро и зололтк в не истори и чеканки не имеют смысл..
а вообщето готивка-хороше дело...
limo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 18:47

  Vlad442 написав:
  p_a_l написав:Рекомендую заклеить три контрольные цифры тонкой черной изолентой. На кассах видеокамеры есть, а все карточкой машут туда сюда.

Рекомендую использовать только пэйпасс.

Использование только пайпасса от "засветки" свв2 не спасет. Или замазать или пользоваться картами с динамический свв2
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:18

limo, согласен, у денег в виде чистой информации никаких шансов через 500 лет получить историческую ценность. Но для тех, кто так далеко планирует доходность своего имущества, ещё есть чего собирать. Магазинные чеки, например. Учитывая, что термопечать выгорает довольно быстро, уже десятилетний чек с сохранившимся текстом - это редкость.
moveton
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  #<12
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